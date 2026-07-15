Gobierno ingresa indicación de última hora en megarreforma: busca compensar a los municipios por exención de contribuciones

En medio de la maratónica sesión del Senado destinada a despachar la esperada megarreforma, el Gobierno sorprendió al anunciar un acuerdo estratégico con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). El entendimiento busca compensar de manera íntegra a las distintas comunas del país por las pérdidas derivadas de la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

El anuncio fue oficializado en la Sala por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien confirmó el ingreso de una nueva indicación al artículo 33 del proyecto legislativo. Esta normativa es la encargada de regular el mecanismo económico asociado a este popular beneficio tributario.

De una compensación parcial a una total

Hasta antes de este acuerdo, la propuesta original del Ejecutivo contemplaba compensar únicamente el impacto que la medida tendría sobre el Fondo Común Municipal. Esta fórmula había generado inmediatos y duros reparos por parte de los alcaldes y parlamentarios, quienes advirtieron la severa pérdida de ingresos directos que enfrentarían varias municipalidades.

Frente a la presión, Quiroz detalló que la nueva redacción amplía significativamente la cobertura.

“El artículo 33 lo que hace es compensar al Fondo Común Municipal por el efecto de la exención de contribuciones, pero no compensa al municipio que pierde la contribución”, reconoció el secretario de Estado. En esa línea, aseguró que ahora están dispuestos a entregar una restitución total. “Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de la exención”, sostuvo.

Condiciones de transparencia y permisos

El titular de Hacienda fue enfático en aclarar que esta inyección de recursos no será a libre disposición, sino que el acuerdo incorpora estrictas condiciones para que las comunas puedan acceder a los dineros compensatorios.

Según detalló Quiroz, la entrega financiera estará regida por un “principio de control”, el cual sujetará los fondos al estricto cumplimiento de obligaciones legales de transparencia e información por parte de las administraciones locales.

Asimismo, el Gobierno exigió un compromiso de gestión. Como parte del acuerdo con la AChM, los municipios deberán avanzar concretamente en la reducción de los plazos de tramitación de los permisos que dependen exclusivamente de sus departamentos, agilizando así la burocracia local.