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VIDEO. Lluvias en Chile: principales revela cuándo será el peak del sistema frontal y qué regiones están bajo vigilancia

Arnaldo Zúñiga, experto de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que un bloqueo atmosférico mantendrá varios frentes avanzando hacia la zona central.

Nelson Quiroz

El sistema frontal que avanza por Chile continúa su desplazamiento hacia la zona central, con un escenario marcado por un “tren de sistemas frontales” que podría mantener las precipitaciones durante varios días.

Así lo explicó Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, quien detalló la evolución del fenómeno y sus principales riesgos.

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GETTY IMAGES / zpagistock

Según el especialista, actualmente el frente se encuentra activo entre las regiones del Maule y Ñuble, donde ya se han registrado acumulados importantes en sectores cordilleranos. “Hay sectores que han acumulado en torno a 70 u 80 milímetros, principalmente en zonas de cordillera”, señaló.

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Respecto a la llegada del sistema a la zona central, Zúñiga indicó que las primeras precipitaciones podrían comenzar de manera débil durante la mañana del jueves, aumentando su intensidad durante la tarde y noche.

Esperamos el peak justamente hacia la tarde, noche y madrugada del día viernes. Hay una continuidad de las precipitaciones, debilitando, pero continuarían en el tiempo”, explicó.

El meteorólogo detalló que las regiones bajo mayor vigilancia son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, debido al efecto acumulativo de las lluvias. “Si bien el peak máximo será entre jueves en la tarde y viernes, continúa la presentación de los próximos días en forma más débil”, afirmó.

El “tren” de lluvias

Sobre la extensión del evento, Zúñiga explicó que la particularidad está dada por un bloqueo atmosférico que mantiene el desplazamiento de los sistemas frontales hacia latitudes más bajas. “Es un verdadero tren, una serie de sistemas frontales. Hay un anticiclón de bloqueo que permanecerá por muchos días y eso va a obligar a que los sistemas frontales estén cruzando más al norte”, indicó.

El experto proyectó que la presencia de estos frentes podría mantenerse hasta el martes, con lluvias intermitentes en la zona central. Además, descartó un escenario similar al ocurrido recientemente en el sur del país por deshielos, debido al comportamiento de la isoterma cero.

Lo bueno es que la isoterma cero va a estar en rangos normales para invierno. No esperamos una isoterma cero alta”, explicó, agregando que la cota de nieve bajará progresivamente hasta cerca de los 2.000 metros.

Finalmente, Zúñiga advirtió que el sistema también estará acompañado de viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en sectores bajos y hasta 90 kilómetros por hora en la cordillera, producto de una baja presión asociada al frente.

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