Revelan cómo lo hizo Naya Fácil para comprar su penthouse de $1.700 millones en El Golf: ningún banco la ayudó

Esta semana, Naya Fácil revolucionó las redes sociales al mostrar su nueva propiedad: un lujoso penthouse en el barrio El Golf, en Las Condes.

Eso sí, la influencer contó en sus historias de Instagram que ningún banco quiso otorgarle un crédito hipotecario para financiar la propiedad, que estaría avaluada en más de $1.700 millones.

Cómo Naya Fácil logró comprar su penthouse en El Golf

Según contó la periodista Cecilia Gutiérrez en Hay que decirlo, de Canal 13, Naya Fácil habría llegado a un acuerdo directo con el propietario del inmueble.

“El tema es que ella pagó el 50% en efectivo y llegó a un acuerdo directo con el dueño de pagar el otro 50% en módicas cuotas durante cinco años, obviamente con el interés correspondiente, de aproximadamente 15 millones mensuales”, afirmó.

Tras la revelación, el panel que analiza los cahuines más importantes del país no ocultó sus expresiones de asombro.

“Feliz. Estoy muy emocionada por este gran logro. Me ha costado tanto y mis facilines lo saben porque tengo el apoyo de ellos”, admitió la creadora de contenido al mismo programa de las tardes.

“Como todos mis facilines saben, yo vengo de una familia vulnerable, me ha costado y hoy tengo muchos sentimientos encontrados con eso porque también es un mensaje de que muchos pueden lograr estas cosas cuando confían en ellos, creen en ellos”, continuó.

Por ahora, Naya aún no se instala en el inmueble de tres pisos con vista privilegiada a Santiago. Sin embargo, ya manifestó sus intenciones de mudarse lo antes posible.

Según relató en redes, necesitaba ruido y movimiento, algo que no tenía en su anterior casa de La Reina.