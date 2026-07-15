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Reconocida actriz chilena recuerda infidelidad que le costó su salida de Canal 13: “Lo perdí absolutamente todo”

“En esa época no se perdonaba algo así, una infidelidad era una cosa muy tremenda”, confesó la intérprete.

Sebastián Escares

Reconocida actriz chilena recuerda infidelidad que le costó su salida de Canal 13: “Lo perdí absolutamente todo”

Un doloroso viaje al pasado realizó la reconocida actriz nacional Carolina Arregui, al revivir uno de los episodios más oscuros y complejos de su vida personal y profesional: su separación del director de teleseries Óscar Rodríguez en 1993, tras involucrarse con su colega Fernando Kliche.

Invitada al podcast ‘Conversaciones que Abrazan’ conducido por Paula Assler, la protagonista de Ángel Malo desclasificó los detalles de la crisis que gatilló el fin de su matrimonio.

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“Me salió uno bien patudo (Kliche), pues no le importó nada que yo fuera la señora del director. Se metió entremedio, y yo me confundí también, cabra chica, cuesta disociar a veces los personajes de las personas. Yo me enamoraba de él, los besos y todas esas cosas eran muy reales”, confesó. Eso sí, reconoció que en los besos de la teleserie “Oscar ponía problemas, no me dejaba... Ese fue, bueno, un impasse que me costó la salida de Canal 13 y mi separación”.

“Lamentablemente, Óscar fue muy machista, y en esa época no se perdonaba algo así, una infidelidad era una cosa muy tremenda”, agregó Arregui.

En esa línea, la actriz recordó que “lo que sí estuvo claro es que me separé, me quedé sin pega y con los niños. No me preguntes cómo lo hacía”. Además, mencionó: “Puedo decir que yo estuve muy arriba en la cima, lo tenía todo y de la noche a la mañana me fui al hoyo más profundo, lo perdí absolutamente todo”.

“Los tuve que dejar con el dolor de mi alma”

Ante la falta de sustento, debió tomar la difícil decisión de dejar que sus hijos se fueran a vivir con su exmarido. “Los tuve que dejar con el dolor de mi alma con el papá... Me fui armando un departamento chiquitito y de a poco. Un colchón en el suelo y un refrigerador”, rememoró emocionada.

A pesar de haber tocado fondo, Carolina Arregui logró levantarse y reconstruir su vida desde cero. Tras cuatro años alejada de las pantallas y de ver a sus hijos solo los fines de semana, la oportunidad de redención llegó en 1997.

Gracias a una invitación del director Herval Abreu, la actriz logró integrarse al área dramática de Mega, marcando su esperado retorno a las teleseries.

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