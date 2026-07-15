“Llamé a mi mamá”: Marlen Olivari impacta tras revelar íntimo detalle de su bullado quiebre con Roberto Dueñas

El paso de Marlen Olivari por el estudio del programa Hay que decirlo, de Canal 13, no dejó a nadie indiferente. La exintegrante de Morandé con Compañía se sinceró sobre diversos pasajes de su vida y, ante la insistencia del panel, terminó desclasificando un desconocido antecedente sobre el fin de su matrimonio con Roberto Dueñas.

Aunque en un inicio se mostró reacia a revivir el pasado, la empresaria terminó soltando una “papita” que dejó impactados a los conductores. Todo comenzó cuando Willy Sabor le preguntó por la residencia que compartían en esa época. “Vivíamos en Escrivá de Balaguer (Lo Barnechea), en una casa que era mía, decorada por mí. Todos los muebles eran míos”, aclaró de entrada.

El momento más divertido de la tarde llegó cuando Marlen relató el desesperado plan que ideó junto a su madre para lograr que Dueñas abandonara la propiedad cuando la relación ya no daba para más.

“No sabía cómo sacarlo, entonces llamé a mi mamá e hicimos una estrategia”, comenzó relatando entre risas.

En esa línea, Olivari recordó que “le dije: ‘Mamá, tú te vas a venir mañana con mi papá, mi abuela, mi primo, mi hermano, el perro, todos. Y cuando tú llegues, yo no voy a estar’”.

Tal como lo planearon, Dueñas recibió a toda la familia política sin entender nada. “Yo nunca más llegué. Entonces él me llama y me dice: ‘¿Por qué no has llegado?’. ‘No, si yo no voy a llegar más’. ‘Pero cómo, si está toda tu familia aquí’, me dice. La idea era que se sintiera visita... y se sintió visita", desclasificó la showwoman.

Para coronar la anécdota, Olivari recordó el único artículo que su expareja decidió empacar cuando finalmente entendió la situación y abandonó el domicilio.

“Pasó hace muchos años, nos estamos riendo... Pero se llevó lo que se llevan todos los hombres: la tele. De hecho, salió en el SQP de la época y todo el mundo criticó mucho eso”, remató de manera lúdica.