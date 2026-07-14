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“Un cabaret en el Cerro San Luis”: vecinos de El Golf reaccionan a llegada de Naya Fácil al barrio

Comentarios publicados en Sosafe evidenciaron opiniones divididas entre residentes, con críticas, muestras de apoyo y acusaciones de clasismo tras su arribo.

Martín Neut

Vecinos de El Golf reaccionan a llegada de Naya Fácil al barrio

Vecinos de El Golf reaccionan a llegada de Naya Fácil al barrio

La llegada de Naya Fácil a uno de los barrios más exclusivos de Santiago generó reacciones divididas entre vecinos de El Golf, luego de que la influencer confirmara la compra de un penthouse en el Cerro San Luis, en Las Condes.

La propiedad, de 330 metros cuadrados, tendría un valor cercano a los $1.700 millones y una mantención mensual de al menos $1,8 millones. Tras conocerse la ubicación del inmueble, residentes del sector comenzaron a comentar la llegada de la creadora de contenido a través de la aplicación Sosafe.

Algunos usuarios manifestaron preocupación por su presencia en el barrio y por posibles cambios en la tranquilidad del sector.

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“¿Cacharon la nueva vecina”

Entre los mensajes publicados se leen frases como: “Ctm, hay que seguir subiendo nomás, a Vitacura mínimo”, “un cabaret en el Cerro San Luis”, “se acabó la tranquilidad en este barrio” o “¿Cacharon la nueva vecina influencer que llegó a vivir al barrio? ¿Opiniones?”.

Otros comentarios apuntaron directamente al origen y estilo público de la influencer. “Opino que traerá todo el flaiterío y ordinariez, básicamente”, escribió una usuaria en la plataforma.

Sin embargo, también hubo vecinos que cuestionaron esas críticas y defendieron que pueda vivir en el sector. “Vivan y dejen vivir. Mientras la mujer no se meta con el espacio personal de alguno, da igual”, comentó un usuario. Otro agregó: “En qué les afecta… no tiene nada de malo”.

“Es bien simpática”

Además, algunos residentes destacaron el cambio que ha mostrado Naya Fácil en los últimos años. “Encuentro que la mina se ha pulido muchísimo, es bien simpática. Y la verdad bastante mejor que tener futbolistas y narcos viviendo al lado”, señaló una vecina.

Hasta el mediodía del lunes, cuatro avisos comunitarios en Sosafe hacían referencia a la llegada de la influencer: tres con críticas y uno de bienvenida.

Entre los mensajes positivos aparecieron frases como “Bienvenida Naya” y “seremos los golfilines”, en referencia al nombre de sus seguidores.

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