“¡Cállate!”: el tenso cruce que protagonizaron Eli de Caso y Pato Sotomayor en programa de Chilevisión

Un incómodo momento se vivió este miércoles en Plan Perfecto, el programa de Chilevisión, luego de un cruce en vivo entre Eli de Caso y Patricio Sotomayor que terminó elevando la tensión en el panel.

La situación se produjo mientras comentaban la polémica entre Julia Vial y Monserrat Álvarez, y derivó en una discusión sobre el costo personal de trabajar en televisión.

Todo partió cuando Sotomayor intentó intervenir en medio del debate con una frase que no cayó nada de bien en la histórica animadora.

“Son los costos que tiene que pagar. Llevan 20 años trabajando en la tele… la Eli lleva 50, 40 años trabajando en la tele”, alcanzó a decir, antes de ser frenado por su compañera.

La reacción de Eli de Caso fue inmediata. Visiblemente molesta, lo encaró en pantalla con un “¿Qué quieres decir?, ¿Qué quieres decir?”. En medio de ese instante, también lanzó un “cállate” a Antonella Ríos, quien intentó meter una broma, haciendo referencia a Ernesto Belloni, para distender el ambiente.

Tras ser presionado para aclarar sus palabras, Sotomayor aseguró que su intención no era incomodarla, sino señalar que la exposición pública afecta a todos quienes trabajan en televisión, sin importar la trayectoria.

“Da lo mismo el tiempo que lleven en televisión, pero son los costos que deben pagar por trabajar en TV”, explicó. Luego agregó: “Te lo digo con mucho respeto, Eli, por tu trayectoria y todo lo que te queremos, pero uno también se la tiene que bancar”.

“Una cosa es bancarte los costos de la televisión, que son muchos y todos los sabemos, pero lo otro es cuando una persona tiene mala intención, te hiere, hace daño, esos no son los costos de la tele”, replicó la panelista.

Minutos más tarde, la panelista profundizó en lo que le tocó personalmente del comentario y reveló que suele sentirse afectada cuando en otros programas usan su edad como una forma de ofensa. “A mí me duele que en otros programas la forma de ofenderme sea decirme que soy una vieja. Me duele porque ser vieja es un honor y un orgullo llegar a esta edad de esta forma”, sostuvo.

Pese al tenso intercambio, el episodio cerró con una señal de distensión. Eli de Caso le pidió disculpas a Antonella Ríos por haberla mandado a callar, y ambas terminaron abrazándose en pantalla.