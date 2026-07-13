Famoso chileno impacta al publicar íntimas fotos en la cama con misterioso hombre: “Por quienes somos...”

Leo Méndez Jr. llamó la atención en redes sociales luego de publicar una serie de íntimas fotografías junto a un misterioso hombre en la cama identificado como Gonzalo.

El influencer, hijo de DJ Méndez, compartió los registros en su cuenta de Instagram, donde rápidamente recibió comentarios y reacciones de sus seguidores.

“El orgullo también es rodearte de personas que se sienten como casa”, escribió junto a la publicación.

Luego, agregó: “Por quienes somos, por quienes queremos y por esos momentos que el tiempo solo hace más bonitos. Te quiero amigo”.

El post lleva más de 11 mil likes y reúne cientos de comentarios. “Hermosos” y “Que guapos se ven”, son solo dos de las reacciones de los usuarios.

Cabe recordar que hoy Leo está viviendo en Suecia y comparte con su padre en el podcast La Weona Tonta en YouTube.