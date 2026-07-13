Famoso chileno impacta al publicar íntimas fotos en la cama con misterioso hombre: “Por quienes somos...”
El influencer compartió registros en Instagram que generaron una ola de comentarios. Ahí aseguró que solo eran amigos.
Leo Méndez Jr. llamó la atención en redes sociales luego de publicar una serie de íntimas fotografías junto a un misterioso hombre en la cama identificado como Gonzalo.
El influencer, hijo de DJ Méndez, compartió los registros en su cuenta de Instagram, donde rápidamente recibió comentarios y reacciones de sus seguidores.
“El orgullo también es rodearte de personas que se sienten como casa”, escribió junto a la publicación.
Luego, agregó: “Por quienes somos, por quienes queremos y por esos momentos que el tiempo solo hace más bonitos. Te quiero amigo”.
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El post lleva más de 11 mil likes y reúne cientos de comentarios. “Hermosos” y “Que guapos se ven”, son solo dos de las reacciones de los usuarios.
Cabe recordar que hoy Leo está viviendo en Suecia y comparte con su padre en el podcast La Weona Tonta en YouTube.
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