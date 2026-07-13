;

Famoso chileno impacta al publicar íntimas fotos en la cama con misterioso hombre: “Por quienes somos...”

El influencer compartió registros en Instagram que generaron una ola de comentarios. Ahí aseguró que solo eran amigos.

Javier Méndez

Famoso chileno impacta al publicar íntimas fotos en la cama con misterioso hombre: “Por quienes somos...”

Leo Méndez Jr. llamó la atención en redes sociales luego de publicar una serie de íntimas fotografías junto a un misterioso hombre en la cama identificado como Gonzalo.

El influencer, hijo de DJ Méndez, compartió los registros en su cuenta de Instagram, donde rápidamente recibió comentarios y reacciones de sus seguidores.

“El orgullo también es rodearte de personas que se sienten como casa”, escribió junto a la publicación.

Luego, agregó: “Por quienes somos, por quienes queremos y por esos momentos que el tiempo solo hace más bonitos. Te quiero amigo”.

Revisa también:

ADN

El post lleva más de 11 mil likes y reúne cientos de comentarios. “Hermosos” y “Que guapos se ven”, son solo dos de las reacciones de los usuarios.

Cabe recordar que hoy Leo está viviendo en Suecia y comparte con su padre en el podcast La Weona Tonta en YouTube.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad