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“Me hicieron firmar un contrato falso”: futbolista chileno confiesa que fue estafado con supuesta oferta del extranjero

Pedro “Chispa” Campos entregó detalles de la compleja situación que sufrió el año pasado, todo producto de un engaño orquestado por supuestos representantes.

Daniel Ramírez

@chispacampos11

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Le ofrecieron un contrato soñado, pero todo era falso. El futbolista chileno Pedro “Chispa” Campos recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera, cuando fue víctima de una estafa tras recibir una supuesta oferta para fichar por un club de Egipto.

El delantero conversó con el streamer ‘La Orga 17′ y entregó detalles de la compleja situación que sufrió el año pasado, todo producto de un engaño orquestado por supuestos representantes.

“El 2025 fue un año duro, porque yo tenía todo listo para irme a Egipto con mi familia, pero me estafaron, me hicieron firmar un contrato falso. Nunca me había pasado”, partió relatando el atacante que fue mundialista con La Roja Sub-17.

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Campos explicó que el fraude involucró a un representante y a un intermediario, quienes lo engañaron para que firmara un contrato falso. “En el contrato salía lo que iba a ganar, dónde iba a vivir, la visa, la firma del jugador y la firma del club. Se veía todo legal”, contó.

El ariete de 26 años reveló que su hermano también fue estafado con esta supuesta oferta para jugar en el fútbol egipcio. “A los dos nos cagaron. Pero eran distintos equipos. Mi hermano se salió de San Luis para irse a Egipto y yo tenía opciones de jugar en la Primera B. Cuando nos dimos cuenta de que era una estafa, ya había cerrado el periodo de transferencias. Me quedé sin nada. Fue penca”, concluyó.

Formado en Universidad Católica, Pedro Campos cuenta con pasos por Everton y Deportes Antofagasta en nuestro país, mientras que en el extranjero registra pasos por Necaxa (México), Olympiakos Nicosia (Chipre), Bnei Yehuda (Israel), Tormenta FC (Estados Unidos), SP Falcons (Mongolia) y Castanhal (Brasil).

@laorga17

En este mundo del futbol pueden pasar miles de cosas como en este caso hubo una estafa antes de partir a egipto dejando a pedro campos sin club⚽️❌ #futbol #estafa #fyp #futbolmundial

♬ sonido original - Laorga17

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