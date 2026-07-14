Lluvia en Chile: cuándo empieza a llover en Santiago, qué regiones tienen suspensión de clases y cómo avanza el sistema frontal / Hans Scott

La lluvia en Chile vuelve a marcar la agenda esta semana por el avance de un potente sistema frontal que afectará a gran parte de la zona centro y sur del país.

El evento estará acompañado de precipitaciones intensas, viento, nevadas en sectores cordilleranos y un marcado descenso de las temperaturas, especialmente desde la mitad de esta semana.

Cuándo empieza a llover en Santiago

En la Región Metropolitana, las precipitaciones comenzarían durante la tarde del jueves 16 de julio, de acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Ese día, Santiago tendría chubascos acompañados de viento, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Además, las temperaturas bajarían con fuerza: la mínima rondaría los 10 °C y la máxima llegaría solo a 13 °C.

Las lluvias podrían extenderse por varios días. Según las proyecciones, el evento podría mantenerse hasta la noche del lunes o la mañana del martes de la próxima semana, superando los 100 milímetros acumulados .

Qué regiones tienen suspensión de clases en Chile por la lluvia

Hasta este martes, la única región que confirmó suspensión de clases para el viernes 17 de julio es Coquimbo .

Por el momento, no existe una suspensión general decretada por el Ministerio de Educación, aunque cualquier cambio será informado por los canales oficiales.

Cómo avanza el sistema frontal por Chile

El temporal afectará a regiones desde Atacama hasta Los Lagos, incluyendo Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

También se esperan precipitaciones en Aysén, Magallanes y territorios insulares como Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández.

El pronóstico considera viento entre Coquimbo y Biobío, nevadas normales a moderadas en la cordillera y posibles acumulaciones importantes en zonas como Valparaíso y Ñuble.

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Qué implica la Emergencia Preventiva en 10 regiones de Chile

La Emergencia Preventiva fue declarada en 10 regiones entre Atacama y Los Ríos, y estará vigente entre el lunes 13 y el martes 21 de julio.

La medida busca anticipar la respuesta del Estado ante un evento considerado de alta intensidad y multiamenaza, con lluvias, viento, nieve, posibles ventiscas y marejadas.

“Esta magnitud de lluvia en tan poco tiempo, sin duda alguna va a causar estrago en la ciudad”, afirmó el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en diálogo con ADN Hoy.

El llamado general es a revisar techos, limpiar canaletas, evitar cruzar calles anegadas, mantenerse lejos de ríos o quebradas y seguir la información oficial durante el avance del sistema.