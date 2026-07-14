¿Tienes deudas? Estos 5 errores pueden llevarte a una demanda o embargo en Chile / Natalia Gdovskaia

Más de cuatro millones de personas mantienen deudas morosas en Chile, una realidad que volvió al centro del debate luego de que parlamentarios presentaran una propuesta para fortalecer la protección de las familias endeudadas.

Pero más allá de las cifras, especialistas advierten que el verdadero problema suele comenzar mucho antes de que aparezca un embargo o una demanda.

Uno de los errores más frecuentes es utilizar un nuevo crédito para pagar una deuda anterior. Aunque puede aliviar el bolsillo, esta práctica, conocida como “bicicleta financiera”, suele aumentar el endeudamiento y hacer más difícil recuperar el equilibrio económico.

Otro error habitual es mantener deudas repartidas entre distintos acreedores, como bancos, retail, cajas de compensación o cooperativas. Tener múltiples compromisos financieros dificulta el control de los pagos y complica cualquier intento de negociación.

También es común que las personas dejen de abrir cartas o correos de cobranza por temor o ansiedad. Sin embargo, ignorar una notificación no detiene el proceso. Cada etapa, desde la cobranza extrajudicial hasta la demanda, tiene plazos y alternativas que pueden perderse si no se actúa oportunamente.

Un peligro no tan “popular”

A ello se suma un riesgo poco conocido: firmar como aval, codeudor solidario o fiador de un familiar o amigo. Dependiendo del contrato, esa persona puede ser obligada a responder por la deuda si el titular deja de pagar.

"Mientras antes una persona revise su situación financiera, más herramientas existen para enfrentar el problema. Esperar hasta que haya un juicio o un embargo reduce considerablemente las alternativas disponibles“, explica la abogada y socia de DefensaDeudores.cl , Tania Olivera.

El dato refleja la magnitud del problema: 73% de las personas morosas lleva más de un año en esa condición, lo que demuestra que el tiempo suele jugar en contra cuando no se toman medidas.

Por eso, los expertos recomiendan realizar un diagnóstico temprano, elaborar un listado de todas las deudas, revisar si se figura como aval y no dejar pasar las comunicaciones de cobranza. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre enfrentar una dificultad financiera o dejar que esta se convierta en un problema mayor.