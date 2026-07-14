Fatal accidente en barrio Franklin: confirman que víctimas huían de fiscalización y cruzaron semáforo en rojo

La Fiscalía Centro Norte entregó nuevos antecedentes sobre el fatal accidente registrado la madrugada de este martes en el barrio Franklin, en Santiago, donde una camioneta terminó incendiada tras chocar con un bus RED mientras escapaba de una fiscalización de Carabineros.

La emergencia dejó múltiples víctimas fatales, aunque las autoridades señalaron que todavía no es posible confirmar cuántas personas fallecieron ni sus identidades.

El jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz, explicó que el trabajo de los equipos especializados continúa debido al estado en que quedó el vehículo.

En ese contexto, sostuvo que “en este momento no están establecidas las identidades ni el número de personas que se encuentran al interior del vehículo”, agregando que “no tenemos certeza del número de víctimas ni tampoco de las identidades de las mismas”.

Según detalló el persecutor, cerca de las 05:30 horas personal de Carabineros intentó fiscalizar a un grupo de personas que presuntamente consumía alcohol en la vía pública junto al vehículo involucrado. Sin embargo, los ocupantes escaparon, iniciándose una persecución controlada que terminó cuando la camioneta cruzó un semáforo en rojo en la intersección de Santa Rosa, siendo impactada por un bus del sistema RED.

Respecto a la secuencia del siniestro, Ruiz afirmó que “estas personas se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada (...) el vehículo menor cruza con luz roja de semáforo, siendo colisionado por un bus de la locomoción colectiva”.

Además añadió que, tras el impacto, la camioneta quedó atrapada entre el bus y el muro perimetral de un local comercial, lo que habría favorecido el inicio del incendio e impedido que sus ocupantes escaparan.

El fiscal precisó que las causas exactas del fuego aún son materia de investigación y serán determinadas mediante los peritajes de los equipos especializados. No obstante, indicó que “no es descabellado pensar que haya habido una fuga de combustible o que con las chispas de la colisión se haya iniciado este siniestro”.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados a partir de familiares presentes en el lugar, las personas involucradas serían de nacionalidad venezolana.