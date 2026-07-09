Sergio Rojas en picada contra famosa chilena que habría gorreado al marido con Arjona: exigencia millonaria lo indignó

Esta semana, el periodista de farándula Sergio Rojas soltó una bomba en medio del divorcio de Angélica Castro y Cristián de la Fuente.

Según le filtraron, la animadora chilena le habría sido infiel a su exmarido mientras aún estaban juntos, apuntando al cantante guatemalteco Ricardo Arjona como el presunto patas negras. “Amante eterna”, fue el término que se uso en pantalla.

En paralelo, Gissella Gallardo también abordó la demanda por divorcio culposo y habló de cifras en Hay que decirlo, de Canal 13. Según su versión, Castro le estaría pidiendo 7 millones de pesos mensuales para la pensión de su hija, además de 150 millones de pesos como compensación económica.

Cuando Rojas se enteró de los números, no pudo ocultar su crítica. Fiel a su estilo, desplegó palabras sin filtros en Qué te lo digo, de Zona Latina. De partida, y pese a que no ha tenido el placer de topársela en carne y hueso, la calificó como “tanque a pedales”.

“Pero ¿la gente se volvió loca? (...) No por lindas le van a estar solucionando la vida. La gente normal trabaja“, disparó el animador. Luego aseguró que la hija del dúo, que ya es mayor de edad, “se puede ganar los porotos”.

“Mientras esté estudiando, hasta los 24 tienen manutención de los padres”, aclaró la panelista Paula Escobar. “La cosa es que esto ya se destapó y quedó la escoba”, afirmó.

“Mucha plata”, insistió Rojas. “Yo les quiero decir, con todo el cariño del mundo, vamos levantando el potito y pongámonos a trabajar. Porque yo no sé en este país a quién le pasan 7 millones por linda”, siguió minutos después.

“Angélica Castro es una mujer que tiene buenas manos, que tiene buenos pies. En vez de andar de evento en evento, que se ponga a generar plata”, recomendó la misma voz.

Ahí Escobar planteó que a Castro le pagan por ir a esos eventos, siendo una especie de “influencer socialité”. “¿Y quiere más plata todavía? (...) parece que es bastante materialista“, cuestionó su compañero.