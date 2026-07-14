Megarreforma en su fase decisiva: Senado define cuándo votar, mientras recrudece disputa por invariabilidad tributaria

La megarreforma del Gobierno entró en una nueva etapa decisiva. Luego de que la Comisión de Hacienda del Senado despachara este lunes el proyecto, la iniciativa está lista para ser discutida por la Sala de la Cámara Alta, donde deberá enfrentar una votación artículo por artículo que definirá su futuro legislativo.

Ahora la decisión quedó en manos de los comités del Senado, que deberán resolver si el debate comienza este martes o si, debido a la complejidad del proyecto y al ambiente político, toda la discusión se concentra durante la jornada del miércoles.

Originalmente el proyecto está en tabla para este miércoles, y sólo la unanimidad de los representantes de los comités podrá cambiar la tabla para este martes.

Las críticas post Hacienda

Durante la última sesión de Hacienda se aprobaron las normas que permanecían pendientes, principalmente aquellas relacionadas con incentivos tributarios, mecanismos para fomentar la inversión y el nuevo régimen de invariabilidad tributaria para grandes proyectos. Sin embargo, el contenido de la reforma volvió a quedar en segundo plano frente a las diferencias políticas que siguen marcando su tramitación.

Una de las principales críticas provino del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien cuestionó el desarrollo de la discusión en la Comisión de Hacienda, acusando que “el ministro Quiroz pasó una verdadera aplanadora, aprobó todo lo que se le dio a su antojo”.

Además, adelantó que “cuando el progresismo vuelva a ser mayoría en el Gobierno y en el Parlamento, la primera norma que se va a eliminar va a ser la invariabilidad tributaria y los perdonazos tributarios a las grandes empresas”.

Llaman al PPD a respetar el acuerdo de la semana pasada

En paralelo, la atención también está puesta en el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y senadores del PPD, entendimiento que permitió destrabar la negociación de algunos de los artículos más controvertidos.

En ese contexto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó públicamente a respetar el compromiso alcanzado, garantizando que el acuerdo alcanzado es el que llegará a la Sala. “si nosotros vamos a cumplir, ellos también deben estar disponibles para honrar la palabra”, sostuvo.

Desde el Gobierno, en tanto, descartaron nuevas concesiones para asegurar respaldos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rechazó que una eventual rebaja al impuesto específico a los combustibles haya formado parte de las conversaciones y fue enfático al señalar que “el tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado sobre la mesa (...) la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo. El tema fiscal no es transable”.

El futuro del proyecto fuera del Senado

Si el Senado aprueba el proyecto, éste deberá volver a la Cámara de Diputadas y Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional, donde sólo se revisarán las modificaciones introducidas por los senadores. En caso de persistir diferencias entre ambas cámaras, la reforma deberá ser resuelta en una Comisión Mixta.

Tras la comisión mixta, ambas cámaras deberán ratificar los cambios realizados, para que el proyecto salga del Congreso. Paralelamente, el Partido Socialista ya anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional si la invariabilidad tributaria se mantiene en el texto definitivo, por lo que la discusión podría continuar incluso después de finalizar su tramitación en el Legislativo.