Fran García-Huidobro revela peculiar joteo de exdelantero de La Roja: lo tildó de “cagón” tras coqueta jugada

Esta semana, Francisca García-Huidobro recordó un particular episodio que le tocó vivir en el pasado.

Según contó en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, un exjugador de la selección de fútbol de Chile intentó conquistarla de una forma bastante particular.

El tema surgió mientras el panel analizaba el nuevo escándalo que involucra a Arturo Vidal, vinculado a una investigación de la PDI por el robo a una casa de cambio.

“A mí me pasó una vez que un futbolista quería salir conmigo y me llamó el primo”, afirmó la expareja de Julio César Rodríguez. “¿¡Qué!? le lanzaron de vuelta sus compañeros, sin ocultar la sorpresa. “Me llamó el primo de él”, afirmó.

“Yo fui al matrimonio de Pamela Díaz, aquel que ni siquiera era verdadero, el de la tele, el de la paloma que cagó, y había un jugador de fútbol: Reinaldo Navia, el ‘Choro’ Navia. Mi papá estaba en llamas”, rememoró.

“Poco choro ‘el choro’, te podría haber llamado él”, opinó Eduardo de la Iglesia. “Cero choro po’”, sostuvo García-Huidobro, quien admitió que durante el evento bromeó con una idea: con dos vasos de pisco sour no descartaba la posibilidad de caer en los brazos exdelantero de La Roja.

Según la versión expuesta por la ‘Dama de Hierro’ de la farándula nacional, la persona ligada al medallista olímpico de Sídney 2000 la llamó al día siguiente con una invitación a México. “Primero que todo, yo no tenía la intención de ir a ninguna parte con una persona que no conozco”, señaló.

“¿Qué le dijiste al primo cuando te llamó?”, quiso saber De la Iglesia. “Yo creo que lo insulté. No recuerdo bien, pero conociéndome a mí misma, probablemente lo insulté y probablemente le mandé de recados insultos al otro cagón por mandar al primo a llamarme”, respondió.

“¿Cuál es la tarifa? Le faltó preguntarme", lanzó poco después. Según su visión, este tipo de jugadas son sensatas a los 16 años, pero no siendo adulto.

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