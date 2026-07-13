;

En tres meses más: la fecha que propone la ANFP para disputar la final de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido y O’Higgins deberán esperar para definir al primer campeón del torneo.

Javier Catalán

En tres meses más: la fecha que propone la ANFP para disputar la final de la Copa de la Liga

En tres meses más: la fecha que propone la ANFP para disputar la final de la Copa de la Liga / Daniel Pino/UnoNoticias

Este lunes, se confirmó la suspensión de la final de la Copa de la Liga, la cual debían disputar este sábado 18 de julio Coquimbo Unido y O’Higgins, en el Estadio Elías Figueroa.

Finalmente, la ANFP, TNT Sports y la Delegación Presidencia de la Región de Valparaíso, en una decisión conjunta, optaron por no jugar el partido, para así evitar problemas de seguridad debido al fuerte sistema frontal que azotará a la zona centro del país.

Esta cancelación del compromiso significa un nuevo dolor de cabeza para la planificación, ya que debido al comprimido calendario que tienen los clubes finalistas, la fecha más viable para determinar al primer campeón de Copa de la Liga es en tres meses más.

Revisa también:

ADN

En un comunicado compartido en su página web, la ANFP confirmó que van a proponer a la mesa de programación del fútbol chileno jugar la final el sábado 17 de octubre, en el mismo horario y recinto.

Esto, ya que entre Liga de Primera, Copa Chile y sus respectivos enfrentamientos en torneos internacionales, tanto Coquimbo Unido como O’Higgins no tienen fines de semana disponibles para jugar el partido a la brevedad.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad