En tres meses más: la fecha que propone la ANFP para disputar la final de la Copa de la Liga / Daniel Pino/UnoNoticias

Este lunes, se confirmó la suspensión de la final de la Copa de la Liga, la cual debían disputar este sábado 18 de julio Coquimbo Unido y O’Higgins, en el Estadio Elías Figueroa.

Finalmente, la ANFP, TNT Sports y la Delegación Presidencia de la Región de Valparaíso, en una decisión conjunta, optaron por no jugar el partido, para así evitar problemas de seguridad debido al fuerte sistema frontal que azotará a la zona centro del país.

Esta cancelación del compromiso significa un nuevo dolor de cabeza para la planificación, ya que debido al comprimido calendario que tienen los clubes finalistas, la fecha más viable para determinar al primer campeón de Copa de la Liga es en tres meses más.

En un comunicado compartido en su página web, la ANFP confirmó que van a proponer a la mesa de programación del fútbol chileno jugar la final el sábado 17 de octubre, en el mismo horario y recinto.

Esto, ya que entre Liga de Primera, Copa Chile y sus respectivos enfrentamientos en torneos internacionales, tanto Coquimbo Unido como O’Higgins no tienen fines de semana disponibles para jugar el partido a la brevedad.