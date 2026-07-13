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Un mundialista regresa a Chile: “Estoy muy contento de estar de vuelta”

El delantero panameño Cecilio Waterman regresó a los entrenamientos de Universidad de Concepción tras su participación en la Copa del Mundo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Icon Sportswire

Cecilio Waterman se reintegró a los entrenamientos de Universidad de Concepción tras disputar el Mundial 2026 con Panamá, elenco que quedó eliminado en la fase de grupos luego de perder sus tres encuentros y finalizar sin unidades en el Grupo L.

En diálogo con los canales oficiales del cuadro penquista, el delantero de 35 años repasó su paso por la cita planetaria y agradeció el recibimiento que tuvo en su retorno a la Región del Biobío.

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“El recibimiento de los compañeros, de la gente que trabaja en el club, del cuerpo técnico, la verdad estoy muy contento de estar acá de vuelta”, declaró el atacante, que hace pocos días anunció su retiro definitivo del conjunto canalero.

“Ahora ya queda estar acá, enfocarnos en lo que viene y hacer lo mejor. Tenemos que dar lo mejor, corregir lo que no se hizo bien en la primera rueda para estar muy bien en la segunda rueda", agregó.

Respecto al apoyo que recibió de parte de hinchas chilenos en medio del Mundial, Waterman agregó: “Estoy muy agradecido, me llegaron mensajes de apoyo de los hinchas apoyando a la selección de Panamá, eso es lindo”.

Por último, el delantero se refirió a los desafíos que tendrá la UdeC en la segunda rueda de la Liga de Primera, donde ocupa actualmente el puesto 11 con 19 unidades: “Vamos con todo a empujar para la segunda rueda, que nos den vibras positivas, apoyándonos, que acá lo vamos a sacar todo adelante. Un abrazo a todos".

Durante la Copa del Mundo, Cecilio Waterman disputó dos partidos con Panamá, siendo titular frente a Ghana e ingresando desde la banca contra Croacia. En total, sumó 76 minutos, mientras que no vio acción en el cierre de la fase grupal ante Inglaterra.

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