ANFP y Gobierno toman drástica decisión con la final de Copa de la Liga ante sistema frontal que afectará a Valparaíso
Según información de ADN Deportes, el partido se suspenderá para evitar riesgos y ya hay una fecha tentativa para jugarlo.
Este domingo recién pasado se conoció que Coquimbo Unido y O’Higgins jugarán la primera final en la historia de la Copa de la Liga, la cual está programada para este sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Sin embargo, según información de ADN Deportes, el duelo será cancelado debido al fuerte sistema frontal que afectará a la zona centro del país, donde la ciudad puerto apunta a ser una gran afectada.
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Por lo mismo, desde la ANFP y el Gobierno optaron por no correr riesgos y suspender el partido con anticipación.
Lo que pudo saber este medio es que, eventualmente, el partido se terminaría por disputar el sábado 17 de octubre, a falta de ratificación por la mesa de planificación del fútbol chileno.
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