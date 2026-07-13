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Río atmosférico llega a Santiago: dejará lluvias “sobre lo normal” en la región Metropolitana esta semana

El sistema frontal dejaría precipitaciones relevantes, que podrían dejar posibles complicaciones por intensidad y duración.

Juan Castillo

Río atmosférico llega a Santiago: dejará lluvias “sobre lo normal” en la región Metropolitana esta semana

Río atmosférico llega a Santiago: dejará lluvias “sobre lo normal” en la región Metropolitana esta semana / AlxeyPnferov

Un río atmosférico de gran intensidad llegará a la zona central esta semana y podría dejar lluvias importantes en la Región Metropolitana, especialmente entre la noche del miércoles y el viernes.

El fenómeno aportará abundante humedad al sistema frontal previsto para los próximos días, favoreciendo precipitaciones persistentes en Santiago y otros sectores de la región.

Aunque las lluvias son una buena noticia en medio del déficit hídrico, su intensidad podría generar complicaciones en zonas urbanas, rurales y precordilleranas.

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Según explicó el meteorólogo Gianfranco Marcone, las precipitaciones deberían comenzar en la capital entre miércoles en la noche y jueves. “Se espera que también lleguen las precipitaciones entre miércoles en la noche o jueves”, señaló.

El especialista advirtió que los montos proyectados serían relevantes para esta época del año. “En Santiago se estiman montos de precipitaciones sobre lo normal para lo que es el mes de julio”, indicó.

De mantenerse la tendencia actual, algunos sectores de Santiago podrían superar los 70 milímetros de agua caída entre jueves y viernes, mientras que localidades del sur y la precordillera de la Región Metropolitana podrían acercarse incluso a los 100 milímetros.

Marcone detalló que entre ambos sistemas frontales la capital podría recibir una cantidad significativa de lluvia. “En julio caen cerca de un poquito más de 50 milímetros, y estos sistemas frontales entre los dos podrían dejar unos 60 a 80 milímetros en Santiago”, explicó.

Ante este escenario, las autoridades y especialistas llaman a monitorear los pronósticos, revisar techumbres, limpiar canaletas y evitar exponerse en zonas de riesgo ante posibles anegamientos, crecidas o cortes de tránsito asociados a la intensidad del evento.

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