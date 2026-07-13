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VIDEO. “¿Quién sos, pájaro?”: la furiosa reacción de Justo Giani contra los árbitros tras ser expulsado en la UC

El delantero de la Universidad Católica no se contuvo para reclamar ante los jueces en la derrota ante San Luis por Copa Chile.

Javier Catalán

Captura: TNT Sports

Captura: TNT Sports

La Universidad Católica sufrió una dura goleada ante San Luis de Quillota en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Chile, en un partido marcado por las críticas al arbitraje por parte de los cruzados.

Más allá de jugar el partido con la liviandad de ya estar clasificados a octavos de final, las cosas se pusieron tensas mientras los “canarios” iban ampliando el marcador, lo que desató la furia de Justo Giani, quien terminó expulsado.

Una vez vio la tarjeta roja, el jugador argentino se descontroló, primero discutiendo cara a cara con el juez Manuel Vergara y luego con el cuarto árbitro, a quien le dedicó fuertes acusaciones.

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¿Quién sos, pájaro, quién sos? El desastre que son, boludo, dejame de hinchar los huevos”, se escuchó decir en la transmisión de TNT Sports al delantero, quien tuvo que ser retirado del campo por sus propios compañeros.

Más allá de la sanción de no jugar el partido de ida de octavos de final de Copa Chile, habrá que ver si sus insultos no le terminan costando alguna fecha más. Por el momento, el árbitro no incluyó los improperios en su informe tras el encuentro.

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