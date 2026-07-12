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Cadem: pesimismo económico llega a su máximo nivel en 12 años y Presidente Kast mantiene baja aprobación ciudadana

La encuesta revela un aumento en las expectativas negativas sobre empleo y consumo, junto a críticas a la gestión del Ejecutivo en áreas internas.

Martín Neut

GRÁFICA: Situación económica

GRÁFICA: Situación económica / Pablo Ovalle Isasmendi

La percepción ciudadana sobre la situación económica continúa empeorando. La más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que un 56% evalúa negativamente su situación personal y familiar, alcanzando su registro más alto desde marzo de 2014.

El pesimismo acumula 15 semanas consecutivas por sobre la valoración positiva, mientras las expectativas también muestran un escenario adverso. Un 79% anticipa un mal panorama para el consumo y un 88% tiene una visión negativa sobre el empleo.

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En materia política, la gestión del Presidente Kast obtiene un 38% de aprobación y un 58% de desaprobación durante la segunda semana de julio.

Las áreas mejor evaluadas del Ejecutivo son relaciones internacionales y defensa, ambas con un 44%, además de inmigración con un 40%.

50% en desacuerdo con la megarreforma

En contraste, las peores evaluaciones se concentran en justicia (23%), relación con el Congreso (28%) y economía y empleo (30%). La delincuencia y narcotráfico registró la mayor caída, con ocho puntos menos.

Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, un 50% declara estar en desacuerdo con la iniciativa y un 44% la respalda. Sin embargo, algunas medidas específicas cuentan con mayor apoyo, como aumentar recursos para reconstruir zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío, con un 81% de respaldo.

El estudio muestra un escenario marcado por la preocupación económica y bajas expectativas laborales, mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos principalmente en áreas internas como seguridad, empleo y gestión política.

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