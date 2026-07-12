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¿Estrategia o cábala? El cambio de último momento que solicitó Argentina a FIFA para el cruce del miércoles ante Inglaterra

Entre lunes y martes, el ente rector del fútbol mundial dará su determinación final.

Gonzalo Miranda

Lionel Messi, capitán de Argentina

Lionel Messi, capitán de Argentina / PAUL ELLIS

A pocos días de que se viva uno de los enfrentamientos más electrizantes del Mundial 2026, la Selección Argentina ya comenzó a jugar el partido en los escritorios.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le elevó una solicitud formal a la FIFA de cara al trascendental cruce de semifinales ante Inglaterra que se disputará este miércoles en Atlanta.

Según informaron desde Estados Unidos, la Albiceleste pidió autorización para utilizar la camiseta alternativa (suplente) en la cita del Mercedes-Benz Stadium, tal como ocurrió en el reciente compromiso ante Jordania.

La respuesta definitiva del máximo organismo del fútbol se dará a conocer este martes, una vez que se oficialice cuál de las dos selecciones figurará administrativamente como local en el encuentro.

Como era de esperarse, la petición de vestir la indumentaria azul activó de inmediato la memoria colectiva de los hinchas argentinos.

Es imposible no asociar esta indumentaria con los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986, partido histórico en el que Argentina venció 2-1 a Inglaterra con la inolvidable actuación de Diego Armando Maradona y sus dos goles más icónicos: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

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