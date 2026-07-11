;

Choque entre patrulla de Carabineros y auto particular deja cuatro lesionados en San Miguel

El accidente ocurrió durante la madrugada en una intersección semaforizada. La SIAT investiga cuál de los conductores habría incumplido la señalización de tránsito.

Verónica Villalobos

T13

T13

Santiago

Cuatro personas resultaron lesionadas durante la madrugada de este sábado tras una colisión entre un vehículo institucional de Carabineros y un automóvil particular en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la patrulla policial se desplazaba por José Joaquín Prieto mientras participaba en un procedimiento policial, cuando fue impactada por un vehículo civil que circulaba por avenida Salesianos en dirección al poniente.

A raíz del accidente, tres funcionarios de Carabineros fueron trasladados al Hospital de Carabineros, mientras que el conductor del automóvil particular fue derivado a un centro asistencial cercano.

Revisa también

ADN

Según la evaluación preliminar realizada por personal del SAMU, los cuatro lesionados se encontraban conscientes y ninguno presenta heridas de gravedad ni riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), cuyos peritajes buscan establecer la dinámica del choque y determinar cuál de los conductores habría infringido la señalización luminosa en la intersección.

Asimismo, Carabineros informó que el conductor del vehículo particular fue sometido al examen de Intoxilyzer, cuyo resultado fue negativo, descartándose la presencia de alcohol al momento del accidente.

Mientras continúan las diligencias, personal policial mantiene labores en el lugar para despejar la vía y restablecer completamente el tránsito en el sector.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad