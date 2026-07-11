Choque entre patrulla de Carabineros y auto particular deja cuatro lesionados en San Miguel

Santiago

Cuatro personas resultaron lesionadas durante la madrugada de este sábado tras una colisión entre un vehículo institucional de Carabineros y un automóvil particular en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la patrulla policial se desplazaba por José Joaquín Prieto mientras participaba en un procedimiento policial, cuando fue impactada por un vehículo civil que circulaba por avenida Salesianos en dirección al poniente.

A raíz del accidente, tres funcionarios de Carabineros fueron trasladados al Hospital de Carabineros, mientras que el conductor del automóvil particular fue derivado a un centro asistencial cercano.

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Según la evaluación preliminar realizada por personal del SAMU, los cuatro lesionados se encontraban conscientes y ninguno presenta heridas de gravedad ni riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), cuyos peritajes buscan establecer la dinámica del choque y determinar cuál de los conductores habría infringido la señalización luminosa en la intersección.

Asimismo, Carabineros informó que el conductor del vehículo particular fue sometido al examen de Intoxilyzer, cuyo resultado fue negativo, descartándose la presencia de alcohol al momento del accidente.

Mientras continúan las diligencias, personal policial mantiene labores en el lugar para despejar la vía y restablecer completamente el tránsito en el sector.