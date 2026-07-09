Con sueldos de hasta $1,2 millones: ofrecen más de 3.700 vacantes de trabajo en Chile (y así se postula)

En medio del invierno y con una tasa de desempleo nacional de 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, Eurofirms Group Chile proyecta la apertura de más de 3.700 vacantes laborales en distintas zonas del país.

Las ofertas consideran empleos temporales y permanentes en áreas como logística, hotelería, minería, retail e industria, con sueldos que, en el mejor de los casos, pueden llegar hasta $1,2 millones, dependiendo del cargo y la región.

Vacantes de trabajo en Chile: cargos, sueldos y regiones disponibles

La mayor parte de los puestos se concentra en logística, producción industrial y servicios de hotelería. En total, se contemplan 3.480 vacantes para comunas como Quilicura, Lampa, San Bernardo, Pudahuel y Renca.

Dentro de ese grupo se buscan 3.000 operarios de picking y bodega, con rentas que van entre $540.000 y $750.000. También hay cupos para administrativos, operadores de grúa, apiladores reach, encargados de order picker y personal de carga y descarga. En algunos de estos perfiles, los ingresos alcanzan los $910.000.

Además, existen opciones part time, con pagos de entre $30.000 y $40.000 por jornada, junto con 40 vacantes en retail dentro de la Región Metropolitana.

Los sueldos más altos están en minería. En Antofagasta se requieren mecánicos y soldadores para trabajar en Calama y la capital regional, con rentas de entre $1,1 millones y $1,2 millones.

En hotelería, se proyectan hasta 120 cupos diarios para mucamas, coperos y garzones en la Región Metropolitana, Iquique y Alto Hospicio. En industria, hay 135 puestos para operarios de producción en comunas como San Bernardo, Pudahuel, Constitución, Viña del Mar, Teno, Yungay, Los Ángeles y Tucapel.

Para postular, los interesados deben ingresar a www.eurofirms.cl, entrar a la sección “Encuentra trabajo”, registrar su perfil y seleccionar la vacante de interés.