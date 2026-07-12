Cadem: 50% rechaza la megarreforma, pero 81% apoya aumentar recursos para reconstrucción en Ñuble y Biobío

La última encuesta Cadem mostró que el Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, genera opiniones divididas. Un 44% está de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 50% manifiesta su rechazo.

El proyecto reúne más de 40 medidas tributarias y económicas para impulsar la inversión, el empleo y la reconstrucción, entre ellas la rebaja gradual del impuesto corporativo para las grandes empresas desde el 27% al 23%.

Pese al rechazo mayoritario al plan en términos generales, algunas propuestas cuentan con un amplio respaldo. Un 81% apoya destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío, mientras que un 55% respalda entregar beneficios tributarios a empresas que creen nuevos empleos formales.

En contraste, un 42% está de acuerdo con garantizar invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión y un 39% apoya reducir gradualmente el impuesto a las empresas.

La encuesta también indica que un 47% cree que el Congreso debería aprobar la iniciativa, frente a un 42% que estima que debiera rechazarla, reflejando una opinión dividida sobre el principal proyecto económico del Ejecutivo.