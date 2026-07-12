Cadem: 50% rechaza la megarreforma, pero 81% apoya aumentar recursos para reconstrucción en Ñuble y Biobío
La encuesta también muestra respaldo a incentivos para crear empleos formales y una opinión dividida sobre la tramitación del proyecto en el Congreso.
La última encuesta Cadem mostró que el Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, genera opiniones divididas. Un 44% está de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 50% manifiesta su rechazo.
El proyecto reúne más de 40 medidas tributarias y económicas para impulsar la inversión, el empleo y la reconstrucción, entre ellas la rebaja gradual del impuesto corporativo para las grandes empresas desde el 27% al 23%.
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Pese al rechazo mayoritario al plan en términos generales, algunas propuestas cuentan con un amplio respaldo. Un 81% apoya destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío, mientras que un 55% respalda entregar beneficios tributarios a empresas que creen nuevos empleos formales.
En contraste, un 42% está de acuerdo con garantizar invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión y un 39% apoya reducir gradualmente el impuesto a las empresas.
La encuesta también indica que un 47% cree que el Congreso debería aprobar la iniciativa, frente a un 42% que estima que debiera rechazarla, reflejando una opinión dividida sobre el principal proyecto económico del Ejecutivo.
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