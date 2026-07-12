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Actualizan estado de salud de madre y sus mellizas tras fatal atropello en feria de Viña del Mar: una fractura y estables dentro de la gravedad

La mujer permanece internada con una lesión en una pierna, mientras las lactantes continúan bajo observación y evolucionan favorablemente.

Martín Neut

Fatal atropello en feria de Viña del Mar

Fatal atropello en feria de Viña del Mar / Sebastian Olavarria

La familia integrada por una madre y sus dos hijos mellizos de ocho meses permanece bajo observación médica en el Hospital Dr. Gustavo Fricke, luego de resultar lesionada en el atropello masivo que este domingo dejó seis fallecidos y siete heridos en la feria Caupolicán, en el sector Gómez Carreño de Viña del Mar.

El recinto asistencial informó que las lactantes ingresaron estables y se mantienen en buen estado de salud general tras ser evaluadas por el equipo de urgencia pediátrica.

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En tanto, su madre, estudiante de Trabajo Social y comerciante de la feria, continúa hospitalizada después de sufrir una fractura en una de sus piernas producto del impacto.

El hospital mantiene el monitoreo de las tres pacientes para evaluar su evolución, mientras Carabineros continúa con los peritajes para esclarecer las causas del siniestro vial ocurrido la mañana del domingo, cuando un SUV perdió el control, se subió a la acera y embistió a varias personas que se encontraban en el lugar.

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