Meteorología emite aviso por nubes con características tornádicas y tormentas eléctricas en 3 regiones de Chile
El evento comenzará a manifestarse durante la noche de este domingo 12 de julio y se prolongará hasta la mañana del lunes 13 de julio.
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por el posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país.
Según lo comunicado por el organismo, el fenómeno se debe a un centro de baja presión, el cual favorecerá la formación de sistemas nubosos capaces de provocar intensas rachas de viento locales e incluso de carácter tornádico.
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La DMC señaló que el evento comenzará a manifestarse durante la noche de este domingo 12 de julio y se prolongará hasta la mañana del lunes 13 de julio.
¿Cuáles serán las regiones afectadas?
El aviso de nubes convectivas con características tornádicas estará vigente para las regiones de: Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
A continuación, el detalle:
Región de Los Ríos
- Litoral.
Región de Los Lagos
- Litoral.
- Chiloé.
Región de Aysén
- Insular Norte.
Aviso por tormentas eléctricas
En paralelo, el organismo emitió otro aviso por probables tormentas eléctricas por un “frente frío”, el cual afectará a zonas de la región de Los Lagos y la región de Aysén.
Dicho fenómeno también se produciría entre la noche de este domingo 12 y la mañana del lunes 13 de julio. A continuación, los sectores afectados:
Región de Los Lagos
- Chiloé.
- Interior litoral.
Región de Aysén
- Insular Norte.
- Sur insular.
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