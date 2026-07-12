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Meteorología emite aviso por nubes con características tornádicas y tormentas eléctricas en 3 regiones de Chile

El evento comenzará a manifestarse durante la noche de este domingo 12 de julio y se prolongará hasta la mañana del lunes 13 de julio.

Sebastián Escares

Meteorología emite aviso por nubes con características tornádicas y tormentas eléctricas en 3 regiones de Chile

Meteorología emite aviso por nubes con características tornádicas y tormentas eléctricas en 3 regiones de Chile / Frazao Studio Latino

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por el posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país.

Según lo comunicado por el organismo, el fenómeno se debe a un centro de baja presión, el cual favorecerá la formación de sistemas nubosos capaces de provocar intensas rachas de viento locales e incluso de carácter tornádico.

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La DMC señaló que el evento comenzará a manifestarse durante la noche de este domingo 12 de julio y se prolongará hasta la mañana del lunes 13 de julio.

¿Cuáles serán las regiones afectadas?

El aviso de nubes convectivas con características tornádicas estará vigente para las regiones de: Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

A continuación, el detalle:

Región de Los Ríos

  • Litoral.

Región de Los Lagos

  • Litoral.
  • Chiloé.

Región de Aysén

  • Insular Norte.

Aviso por tormentas eléctricas

En paralelo, el organismo emitió otro aviso por probables tormentas eléctricas por un “frente frío”, el cual afectará a zonas de la región de Los Lagos y la región de Aysén.

Dicho fenómeno también se produciría entre la noche de este domingo 12 y la mañana del lunes 13 de julio. A continuación, los sectores afectados:

Región de Los Lagos

  • Chiloé.
  • Interior litoral.

Región de Aysén

  • Insular Norte.
  • Sur insular.

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