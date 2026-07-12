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Gobierno realiza séptimo vuelo de expulsión y suma 1.174 extranjeros expulsados en 2026

El operativo incluyó personas sancionadas por ingreso irregular y condenadas por diversos delitos; autoridades defendieron la continuidad de la estrategia.

Martín Neut

El Gobierno informó la salida de un nuevo vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con 40 ciudadanos extranjeros expulsados hacia Bolivia, Colombia y Ecuador. Se trata del séptimo operativo de este tipo durante la administración del Presidente José Antonio Kast, elevando a 1.174 las expulsiones materializadas en lo que va de 2026.

Entre los expulsados había 20 colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos. La mayoría fue expulsada por ingresar al país por pasos no habilitados o por delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, receptación de vehículos y abuso sexual.

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Además, uno de los ciudadanos colombianos mantenía una orden de captura por deserción.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la creación de la Brigada PDI-Servicio Nacional de Migraciones, asegurando que permitirá “robustecer y priorizar (...) la aplicación y fiscalización de la ley de migraciones”.

7.558 personas ha abandonado el país

A su vez, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que las expulsiones continuarán de manera permanente. "Pretendemos hacer este proceso continuamente", señaló, aunque advirtió que “los recursos aprobados por el Congreso son absolutamente insuficientes" para aumentar estos operativos.

En tanto, el prefecto (s) de la Jefatura Nacional de Migraciones de la PDI, Rodolfo Millán, indicó que las expulsiones judiciales respondieron a condenas por diversos delitos, mientras que las administrativas se originaron principalmente por ingresos irregulares.

“Este procedimiento refleja el trabajo coordinado que desarrolla la PDI (...) contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad pública y el resguardo de las fronteras", sostuvo. Las autoridades agregaron que, considerando también las salidas efectivas de migrantes en situación irregular, un total de 7.558 personas ha abandonado el país durante 2026.

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