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Tragedia en la Quinta región: esto es lo que se sabe del atropello que dejó seis muertos en feria de Viña del Mar

El conductor fue detenido y el examen respiratorio de alcohol arrojó resultado negativo. Entre los siete heridos hay dos lactantes y la dinámica del accidente continúa siendo investigada.

Verónica Villalobos

T13

T13

Santiago

El conductor fue detenido y el examen respiratorio de alcohol arrojó resultado negativo. Entre los siete heridos hay dos lactantes y la dinámica del accidente continúa siendo investigada.

Seis personas fallecieron y otras siete resultaron lesionadas la mañana de este domingo tras un atropello ocurrido en la feria Caupolicán, en el sector Gómez Carreño de Viña del Mar.

El hecho se registró cerca de las 08:38 horas, cuando un vehículo SUV que circulaba por avenida Alessandri, por causas que aún se investigan, perdió el control, se subió a la acera e impactó a varias personas que se encontraban en la feria.

Según informó el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, las víctimas fatales corresponden a seis adultos, mientras que entre los lesionados hay dos lactantes de ocho meses. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Gustavo Fricke y, de acuerdo con el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, permanecen fuera de riesgo vital.

Tras el accidente, el conductor fue retenido por feriantes y posteriormente entregado a Carabineros. Al momento de su detención aseguró no recordar lo ocurrido.

El examen respiratorio de alcohol realizado por Carabineros dio resultado negativo. No obstante, el imputado será sometido a exámenes de sangre para determinar si conducía bajo la influencia de alcohol o drogas.

Mientras tanto, efectivos de la SIAT de Carabineros realizan las pericias para establecer la dinámica del accidente, mientras el Servicio Médico Legal desarrolla las diligencias correspondientes con las víctimas fatales.

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