;

“Me desmayé, te lo juro”: la declaración del conductor tras el atropello que dejó seis muertos en Viña del Mar

El funcionario de la Armada fue retenido por vecinos luego de la tragedia ocurrida en la Feria Caupolicán.

Ruth Cárcamo

Imagen de fondo: Agencia UNO

Imagen de fondo: Agencia UNO

El conductor del vehículo que protagonizó el fatal atropello en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, donde murieron seis personas, afirmó que se habría desmayado antes del accidente.

Tras el hecho, ocurrido la mañana de este domingo en el sector de Gómez Carreño Alto, comenzó a circular un video que muestra los instantes posteriores al siniestro.

Revisa también

ADN

En las imágenes se observa al conductor, un funcionario activo de la Armada que se encontraba en su día libre, retenido por vecinos mientras esperaban la llegada de Carabineros.

“Me desmayé”

Cuando una de las personas le pregunta si intentará escapar, el hombre responde desde el suelo: “No, si llama a Carabineros, me desmayé, te lo juro”.

Posteriormente, desde la institución uniformada señalaron: “La persona lo que manifiesta es que no recuerda nada y se están haciendo los exámenes”, según consignó 24 Horas.

Las primeras diligencias descartaron, de manera preliminar, la presencia de alcohol en el organismo del conductor, antecedente que deberá ser confirmado por el Servicio Médico Legal.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad