“Me desmayé, te lo juro”: la declaración del conductor tras el atropello que dejó seis muertos en Viña del Mar

El conductor del vehículo que protagonizó el fatal atropello en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, donde murieron seis personas, afirmó que se habría desmayado antes del accidente.

Tras el hecho, ocurrido la mañana de este domingo en el sector de Gómez Carreño Alto, comenzó a circular un video que muestra los instantes posteriores al siniestro.

En las imágenes se observa al conductor, un funcionario activo de la Armada que se encontraba en su día libre , retenido por vecinos mientras esperaban la llegada de Carabineros.

“Me desmayé”

Cuando una de las personas le pregunta si intentará escapar, el hombre responde desde el suelo: “No, si llama a Carabineros, me desmayé, te lo juro”.

Posteriormente, desde la institución uniformada señalaron: “La persona lo que manifiesta es que no recuerda nada y se están haciendo los exámenes”, según consignó 24 Horas.

Las primeras diligencias descartaron, de manera preliminar, la presencia de alcohol en el organismo del conductor, antecedente que deberá ser confirmado por el Servicio Médico Legal.