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Operaban desde dentro de Santiago 1: formalizan a 38 imputados por integrar presunta facción del Tren de Aragua en La Araucanía

La indagatoria detectó una cadena de mando, traslados desde la capital y un sistema de “fichas” para controlar la venta de drogas.

Martín Neut

Operaban desde dentro de Santiago 1: formalizan a 38 imputados por integrar presunta facción del Tren de Aragua en La Araucanía

Operaban desde dentro de Santiago 1: formalizan a 38 imputados por integrar presunta facción del Tren de Aragua en La Araucanía / FRANCISCO PAREDES

La Fiscalía de La Araucanía formalizó este sábado a 38 imputados por integrar una presunta facción del Tren de Aragua que operaba en la región. La investigación los vincula a los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La indagatoria estableció que la organización era coordinada desde el interior de la cárcel Santiago 1 y mantenía una estructura jerarquizada. La droga ingresaba al país por el norte, era recibida en Santiago y luego trasladada hasta Temuco, donde se distribuía mediante un sistema de delivery.

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El operativo realizado esta semana en Temuco y Santiago dejó inicialmente 35 detenidos, de los cuales 29 son venezolanos y seis chilenos. Posteriormente, la causa sumó un total de 38 imputados.

Debían pagar una franquicia

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que “más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, se trata de una verdadera organización criminal que tiene diferentes estructuras y liderazgos".

Agregó que los vendedores debían pagar una franquicia, denominada “fichas”, para operar, e incluso existía un sistema de préstamos de dinero dentro de la organización.

La audiencia de formalización continúa y durante esta jornada el tribunal deberá resolver las medidas cautelares que enfrentarán los imputados mientras avanza la investigación.

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