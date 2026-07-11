Filtran el tenso reencuentro de Faloon Larraguibel y Karol Lucero en reality: “Por favor, conversemos”

La tensión se tomó las grabaciones del nuevo reality de Mega, ¿Volverías con tu ex? 2. A más de 13 años de su bullado quiebre amoroso, Faloon Larraguibel y Karol Lucero volvieron a verse las caras, y los detalles que se han filtrado apuntan a que el ambiente estuvo lejos de ser amistoso.

Cabe recordar que hace unos días el comunicador confirmó que regresará a la televisión, tras siete años alejado de la pantalla chica, para liderar una actividad dentro del relity de Mega.

No obstante, el plato fuerte de su intervención en el encierro fue el reencuentro con su expareja, el cual él mismo calificó como “tenso”, en diálogo con Que te lo digo.

Así reaccionó Faloon Larraguibel

En medio del programa Zona de Estrellas, la periodista Fanny Mazuela partió contando que "Karol Lucero viaja a Perú a una actividad, una activación. Era una actividad grupal, pero también tenía que ver con su reencuentro con Faloon Larraguibel".

“Costó mucho primero que él convenciera a Faloon de tener una conversación en privado con él”, partió señalando la comunicadora sobre el reencuentro.

En esa misma línea, detalló que “él entra de sorpresa, obviamente Faloon no tenía ni idea, fue una especie de encerrona para ella. Se queda pero peinada para atrás. Y ahí Karol le dice: ‘por favor, conversemos’. Ella negada, no quería”.

“Se tardó bastantes minutos en que ella accediera. No sé el contenido de la conversación (...) Pero fue tenso. Fue tenso el reencuentro, muy tenso. Ella estaba enojadísima”, relató Mazuela.

Por último, la comunicadora especificó que ambos “hablan un rato, que no fue tan largo tampoco, y después de eso hace la actividad grupal”.