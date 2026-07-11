Sernac emite alerta para autos vendidos entre el 2021 y 2025 por falla técnica: estos son los modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para varios modelos de vehículos debido a un posible defecto en el interruptor magnético del motor de arranque.

Williamson Balfour Motors SpA. advirtió sobre la medida para los vehículos de la marca BMW , de los siguientes modelos:

Serie 2 (G42).

Serie 3 (G20, G21).

Serie 4 (G 22, G23, G26).

Serie 5 (G30).

X3 (G01).

X4 (G02).

Z4 (G29).

La advertencia corresponde para los modelos antes mencionados que fueron comercializados entre julio de 2021 y diciembre del 2025. Según lo comunicado por el organismo, en los vehículos afectados "el interruptor magnético del motor de arranque establece la conexión eléctrica durante el proceso de arranque”.

“Debido a factores relacionados con la producción puede producirse un mayor desgaste en el interruptor magnético tras un elevado número de procesos de arranque. Esto empeora la capacidad de arranque del motor. En determinadas circunstancias, es posible que no pueda volver a arrancar el motor del vehículo”, complementan desde el Sernac.

Paralelamente “no se puede descartar un cortocircuito en el interruptor magnético. Como consecuencia, puede producirse un sobrecalentamiento local en el motor de arranque. En este caso, puede ver u oler humo durante la marcha o al abandonar el vehículo. Por lo tanto, BMW AG recomienda no dejar el vehículo sin vigilancia después de arrancar el motor”, detalló el ente fiscalizador.

“El desgaste del interruptor magnético puede provocar un cortocircuito y el sobrecalentamiento local del motor de arranque, lo que genera desprendimiento de humo y el riesgo potencial de un incendio en el vehículo, además de la imposibilidad de volver a arrancar el motor”, enfatizaron desde el organismo.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomienda a los conductores a verificar si es que su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de Chasis o VIN adjunto en el sitio web (revisar acá).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa para conocer cuál es el procedimiento de reparación. A continuación, los puntos de contacto: