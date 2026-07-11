Parlamentarios impulsan proyecto para otorgar recompensas a quienes aporten información contra el crimen organizado

En medio del debate por reforzar las herramientas para enfrentar el crimen organizado, diputados de Renovación Nacional (RN), junto a parlamentarios de otras bancadas, presentaron un proyecto de ley que busca autorizar un sistema de recompensas para quienes entreguen información clave que permita investigar y desarticular organizaciones criminales.

La iniciativa propone que el Presidente de la República pueda establecer estos incentivos mediante decreto supremo, siempre que los antecedentes sean voluntarios, verificables y desconocidos por las autoridades. Además, contempla la protección de la identidad de los informantes y sanciones para quienes entreguen información falsa.

El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, sostuvo que la propuesta busca contar con “mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias", agregando que “la seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”.

En la misma línea, el diputado Mauro González afirmó que el proyecto “no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías”, sino que entrega “una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas”, destacando que el mecanismo ya ha dado resultados en otros países.

Por su parte, Francisco Orrego señaló que la iniciativa pretende incentivar la entrega de información relevante para “esclarecer delitos graves y desbaratar de raíz a estas bandas criminales”, asegurando que la colaboración ciudadana “puede ser una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”.