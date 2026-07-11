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Gobierno inicia fase de recuperación tras sistema frontal en la zona centro-sur: rutas de Los Ríos ya están habilitadas

El subsecretario del Interior señaló que están “intensificando” los catastros para determinar los niveles de apoyo, mientras que desde Senapred entregaron un balance de los daños.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen de archivo

Agencia UNO | Imagen de archivo

El Gobierno informó que la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país durante los últimos días presenta una evolución favorable.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que los caminos de la Región de Los Ríos “se encuentran despejados y transitables”, destacando la habilitación de las calles de la comuna de Corral.

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“El Gobierno ya está en una siguiente fase. Estamos intensificando los catastros para saber los niveles de ayuda que va a necesitar la comunidad de Corral”, afirmó la autoridad.

Daños tras el sistema frontal

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que los mayores impactos del sistema frontal se registraron en la Región del Maule, “donde se registraron intensas precipitaciones en cordilleras”.

A raíz de esta situación, se mantiene la Alerta Roja para la comuna de Molina por el desborde del río Palos. En San Clemente, en tanto, 21 personas permanecen aisladas debido al aumento del caudal del estero Tricahue.

El sistema frontal también generó afectaciones en Rapa Nui, donde se reportaron 10 viviendas afectadas producto de las intensas ráfagas de viento, que provocaron desprendimiento de techumbres y caída de árboles.

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