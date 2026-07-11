Argentina sale a salvar la vergüenza sudamericana en el Mundial: de los seis representantes, solo queda el campeón del mundo

Argentina se ve las caras con Suiza este sábado por la noche / Chris Brunskill/Fantasista

La participación de las selecciones de Conmbol en el Mundial de 2026 ha estado llena de dramatismo, grandes batallas y despedidas tempranas en las rondas de eliminación directa.

Seis equipos de la región lograron su boleto al certamen tras las duras eliminatorias sudamericanas (Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay).

A la fecha, el torneo se encuentra en la etapa de 4tos de final, y el panorama para el fútbol sudamericano quedó reducido a un único sobreviviente: el campeón del mundo enfrentará este sábado a Suiza.

Argentina (Único sobreviviente)

La vigente campeona del mundo sigue en carrera con el objetivo de retener su corona.

Dieciseisavos de final: Sufrió más de la cuenta y necesitó del tiempo extra para vencer 3-2 a una sorpresiva selección de Cabo Verde.

Sufrió más de la cuenta y necesitó del tiempo extra para vencer a una sorpresiva selección de Cabo Verde. Octavos de final: Volvió a vivir un partido no apto para cardíacos al ganarle en el tiempo regular por 3-2 a Egipto.

Volvió a vivir un partido no apto para cardíacos al ganarle en el tiempo regular por a Egipto. Actualidad: Juega hoy mismo frente a Suiza buscando su pase a las semifinales de la Copa del Mundo.

Colombia (Eliminado en Octavos)

Los cafeteros demostraron un fútbol muy competitivo, pero la suerte les dio la espalda en los momentos cumbre.

Dieciseisavos de final: Avanzaron firmes tras batir 1-0 a Ghana.

Avanzaron firmes tras batir a Ghana. Octavos de final: Protagonizaron un duelo táctico y cerrado contra Suiza que terminó empatado 0-0. Desafortunadamente, la efectividad falló y quedaron fuera en la tanda de penales por 4-3.

Brasil (Eliminado en Octavos)

Una de las grandes sorpresas del torneo, pero de forma negativa. La Verdeamarela no pudo consolidar su favoritismo en el cuadro principal.

Octavos de final: Cayeron eliminados de forma sorpresiva ante Noruega por 2-1, donde un intratable Erling Haaland marcó un doblete que sepultó las ilusiones brasileñas de conseguir el hexacampeonato.

Paraguay (Eliminado en Octavos)

La escuadra albirroja hizo gala de su clásica solidez defensiva, logrando avanzar en las primeras instancias del formato de 48 equipos, pero topó con pared ante una potencia mundial.

Octavos de final: Lucharon hasta el final pero se despidieron dignamente al caer por la mínima 1-0 ante Francia.

Ecuador y 🇺🇾 Uruguay

Ambos combinados nacionales llegaban con altas expectativas tras un gran proceso clasificatorio (Ecuador finalizó como sublíder de las eliminatorias). No obstante, sus andares en los cruces de eliminación directa del Mundial se vieron frenados tempranamente, impidiéndoles colarse en la ronda de los 16 mejores.