Nuevo sistema frontal amenaza al sur de Chile: revisa dónde podrían caer hasta 120 milímetros de lluvia

Un nuevo sistema frontal llegará durante las próximas horas a la zona sur del país, con intensas precipitaciones y fuertes vientos que podrían agravar los daños dejados por el evento meteorológico anterior, especialmente en la Región de La Araucanía.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) decretó una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta, condición que se mantendrá entre este martes 7 y la madrugada del miércoles 8 de julio, principalmente entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

En paralelo, Senapred mantiene alertas tempranas preventivas en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Según el reporte entregado desde la zona, podrían caer entre 80 y 110 milímetros de agua, cifra que alcanzaría los 120 milímetros en sectores precordilleranos. La elevada isoterma cero provocará que en lugares donde habitualmente nieva se registren precipitaciones líquidas, aumentando el riesgo de crecidas de ríos y remociones en masa.

“El tramo que va a recibir la mayor cantidad de precipitaciones se ha concentrado entre la Región de La Araucanía y Los Lagos, tramo para el cual la Dirección Meteorológica de Chile ha declarado alarma meteorológica”, explicó la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

La autoridad agregó que “vamos a seguir monitoreando este sistema frontal. Las regiones están definiendo sus cursos de acción y los alertamientos correspondientes. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y tener precaución frente a este pronóstico”.

Una de las principales preocupaciones se concentra en el sector de Loncotraro, en la comuna de Villarrica, donde un camino que conecta a cerca de 100 vecinos presenta grietas y riesgo de colapso debido a la caída de un árbol que fue arrancado de raíz durante el temporal anterior.

“Estos árboles están suspendidos en el precipicio y, al caer, se van a llevar probablemente gran parte, si no la totalidad, de este tramo del camino”, advirtió Rebeca Rivas, presidenta de la comunidad afectada, en conversación con Radio ADN.

El nuevo frente también llegará con vientos que podrían registrar rachas cercanas a los 70 u 80 kilómetros por hora, aumentando el peligro de caída de árboles y estructuras que quedaron debilitadas tras el último temporal.

Mientras las autoridades preparan las medidas preventivas, cerca de 3 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en La Araucanía, donde las cuadrillas continúan trabajando para reparar los daños provocados por el sistema frontal anterior.