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Por secuestro con homicidio: detienen a integrantes de facciones del Tren de Aragua en Estación Central y Cerrillos

El hallazgo del cuerpo de una víctima de secuestro en un domicilio de Estación Central, en febrero de este año, fue clave para la investigación desarrollada por la PDI.

Ruth Cárcamo

Cedida

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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro integrantes de las facciones “Los Mapaches” y “Los Piratas” del Tren de Aragua, por los delitos de secuestro, secuestro con homicidio e inhumación ilegal.

El operativo fue desarrollado en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial e incluyó allanamientos en distintos domicilios de las comunas de Estación Central y Cerrillos, donde fueron capturados los sospechosos.

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El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, explicó que la investigación permitió identificar a cuatro ciudadanos venezolanos, en situación migratoria irregular, como presuntos líderes de diversos delitos.

Allanamientos y detenciones

Según detalló, las diligencias surgieron a partir del “análisis de distinta información obtenida en otras investigaciones por delitos de secuestro en contexto de crimen organizado transnacional”, lo que permitió posicionar a los imputados en los ilícitos investigados.

Barrientos precisó que uno de los hechos investigados corresponde a un secuestro con homicidio, cuyo cuerpo de la víctima fue hallado en febrero de este año en un domicilio de calle Santa Teresa, en Estación Central.

Durante la tarde de este viernes, detectives ejecutaron cerca de cuatro órdenes de entrada y registro en inmuebles utilizados por los imputados como base de sus operaciones delictivas. El procedimiento culminó con la detención de los cuatro sospechosos, quienes quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados la mañana de este sábado.

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