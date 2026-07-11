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VIDEO. Audax Italiano elimina a Palestino y espera por Colo Colo en la siguiente fase de la Copa Chile 2026

Los ‘itálicos’ vencieron ajustadamente a Magallanes e hicieron esteril la victoria ‘árabe’ sobre Deportes Santa Cruz.

Gonzalo Miranda

Audax Italiano avanzó en Copa Chile venciendo a Magallanes

Audax Italiano avanzó en Copa Chile venciendo a Magallanes

Este sábado por la tarde se comenzaron a definir los grupos de la Copa Chile 2026 camino a los 8vos de final, jornada en la cual se cerró el Grupo G del torneo.

En ello, Audax Italiano venció por la cuenta mínima a Deportes Santa Cruz con el solitario gol del chileno/estadounidense Favian Loyola (65′) para conseguir tres puntos de oro.

Esto porque con la victoria, hicieron estéril el 3-2 que Palestino le propinó a Deportes Santa Cruz, resultado que no le alcanzó a los ‘árabes’ para avanzar a los 8vos de final.

Dicho lo anterior, el Grupo G se cerró con Deportes Santa Cruz como el sólido líder con 13 puntos, seguido por el Audax con 12 unidades y eliminados Palestino (10 pts) y Magallanes (0 pts).

En la siguiente fase, ‘unionistas’ e ‘itálicos’ esperan rival, los cuales saldrán del Grupo E donde están clasificados Colo Colo y O’Higgins, a la espera de definir quien será primero y segundo.

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