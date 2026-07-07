El gran giro de Karol Lucero: da a conocer su nueva aventura en la televisión chilena

La polémica figura de televisión, Karol Lucero, más conocido como Karol Dance, dio a conocer este martes los nuevos proyectos que lo acercan nuevamente a la pantalla chica en Chile.

Luego de pasar varios años alejado de los programas de televisión, el exintegrante de Yingo conversó con el programa Zona de Estrellas, donde aclaró cuál será su participación en el reality de Mega, Volverías con tu Ex? 2.

“He rechazado participar en los cinco realities de Canal 13, en El Internado de Mega y en Fiebre de Baile, pese a que me ofrecieron muy buenas cifras", indicó.

“Esta invitación me pareció más interesante y va de la mano con hacer lo que me gusta y donde creo que puedo aportar más”, agregó.

Según explicó, Karol Dance viajará al reality que actualmente se graba en Perú para animar una de las actividades del programa. Además, se refirió a sus próximos pasos en la televisión.

“Es solo una invitación. Si acepté después de haber rechazado todo, es porque es lo que quiero y busco. Si se da la oportunidad, encantado de volver. Tranquilo, con paciencia y prudencia. No dejé que me ganara la ansiedad. Llevo siete años esperando”, concluyó.