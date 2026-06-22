Filtran el millonario sueldo que recibiría Faloon Larraguibel por ingresar a reality de Mega: el monto deja en shock / @nelsssonrafael

Esta semana Faloon Larraguibel confirmó su renuncia a Fiebre de Baile mediante publicaciones en Instagram dedicadas a Julio Allendes, su bailarín, y Valentino Valverde, su coreógrafo.

Tras una serie de rumores, en la actualización agradeció el apoyo recibido durante el proceso y reconoció que su decisión implicaba cerrar una etapa antes de lo esperado.

Según consignó La Hora, la melipillana habría decidido dejar el estelar de CHV para integrarse a ¿Volverías con tu ex? 2. El mismo medio aseguró que la comunicadora recibiría cerca de $30 millones semanales, cifra que la convertiría en una de las participantes mejor pagadas del reality.

El monto, sin embargo, estaría lejos de los $300 millones que se especularon durante los últimos días. Además, su salida del programa de baile no sería gratuita, ya que debería pagar una “cláusula de salida” cercana a los $30 millones.

En sus publicaciones, Larraguibel le dedicó sentidas palabras a Allendes. “Gracias por acompañarme en esta experiencia con tanto cariño, paciencia y generosidad”, escribió.

Luego agregó: “Sé que teníamos todo para llegar muy lejos y estoy convencida de que habríamos ganado, pero a veces la vida nos lleva por otros caminos y hay decisiones que, aunque duelan, hay que tomar”.

También agradeció a Valverde por su apoyo durante la competencia. “Gracias por sostenerme cuando me quebré, por escucharme cuando sentía que no podía más”, expresó.

De concretarse su ingreso al reality de Mega, Faloon se reencontraría con Raimundo Cerda, su expareja hasta hace algunos meses, quien también formaría parte del encierro.