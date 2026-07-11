Reconocida influencer oficializa su romance tras sorpresiva petición de pololeo en TV

Santiago

Naya Fácil presentó públicamente a su nueva pareja, Aarón Collao, durante el programa Primer Plano de Chilevisión, donde ambos hablaron por primera vez sobre su relación y pusieron fin a las especulaciones en torno a su romance.

En medio de la entrevista, Collao sorprendió a la influencer con un ramo de rosas y una inesperada petición de pololeo en vivo.

“Me la quiero jugar con todo y sin miedo al rechazo”, expresó antes de arrodillarse y preguntarle si quería formalizar la relación.

Visiblemente emocionada, Naya respondió afirmativamente y confesó que, a sus 28 años, era la primera vez que oficializaba una relación de pareja.

“Estoy en shock... es primera vez que pololeo en mi vida” , señaló.

La influencer también dedicó palabras de agradecimiento a su pareja por aceptarla tal como es y por no dejarse influir por comentarios relacionados con su pasado.

El momento culminó con un beso en el estudio y los aplausos del público, sellando así el inicio oficial de la relación entre ambos.