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VIDEO. Reconocida influencer oficializa su romance tras sorpresiva petición de pololeo en TV

La personalidad de redes presentó a su pareja, momento en el que recibió una sorpresiva y emotiva propuesta para formalizar su relación.

Verónica Villalobos

Reconocida influencer oficializa su romance tras sorpresiva petición de pololeo en TV

Santiago

Naya Fácil presentó públicamente a su nueva pareja, Aarón Collao, durante el programa Primer Plano de Chilevisión, donde ambos hablaron por primera vez sobre su relación y pusieron fin a las especulaciones en torno a su romance.

En medio de la entrevista, Collao sorprendió a la influencer con un ramo de rosas y una inesperada petición de pololeo en vivo.

“Me la quiero jugar con todo y sin miedo al rechazo”, expresó antes de arrodillarse y preguntarle si quería formalizar la relación.

Visiblemente emocionada, Naya respondió afirmativamente y confesó que, a sus 28 años, era la primera vez que oficializaba una relación de pareja.

“Estoy en shock... es primera vez que pololeo en mi vida”, señaló.

La influencer también dedicó palabras de agradecimiento a su pareja por aceptarla tal como es y por no dejarse influir por comentarios relacionados con su pasado.

El momento culminó con un beso en el estudio y los aplausos del público, sellando así el inicio oficial de la relación entre ambos.

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