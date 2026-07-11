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“En algún momento me quitaron a mis hijos, porque yo me metí en un consumo problemático”

“Tú cuando consumes te transformas en otra persona, no eres tú”, manifestó la comunicadora.

Sebastián Escares

“En algún momento me quitaron a mis hijos, porque yo me metí en un consumo problemático”

Una inesperada confesión fue la que realizó la chica reality y opinóloga de la farándula, Carla Ballero, tras dar a conocer cómo fue uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida.

En conversación con el podcast EntreNos, la exparticipante de Vecinos al Límite abrió su corazón y se refirió al proceso de adicción que atravesó cuando tenía 42 años.

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“Después de todo lo que viví soy super anti drogas, anti probar cosas, porque yo era de probar, yo probaba todo. ¿Y qué pasa cuando pruebas todo? A veces te engancha. Uno no sabe que eres adicto, es una lotería, y en esa lotería puedes perder tu vida“, partió señalando.

Luego, la comunicadora reveló que una de sus principales consecuencias fue que “en algún momento me quitaron a mis hijos, porque yo me metí como en un consumo problemático así como 6 meses. Mis papás cacharon, mi familia cachó, me agarraron y me internaron”

En esa misma línea, Carla Ballero explicó que “era un consumo problemático porque no puedes dejarlo, que era la droga dura, la típica”.

“Yo no la consumía hasta que tenía como 42 años. La conocía, obviamente, y la conocía por cercanía directa. Para mí era el diablo, era lo más asqueroso que alguien podría hacer. Porque la persona se transforma en otra persona. Tú cuando consumes te transformas en otra persona, no eres tú. Estás enajenado de algo y te lleva a hacer cuestiones que tú en la vida harías”, complementó.

“No solamente te desinhibes, te vuelves en un ser humano sin corazón, sin alma. Esa droga te quita el alma, todas las drogas diría yo, pero especialmente esa”, concluyó Ballero.

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