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Juan Lara será parte del VAR en uno de los duelos de cuartos de final del Mundial 2026: será su undécimo partido

El juez nacional ha sido frecuentemente designado por FIFA y ahora estará en la revisión de video del choque entre Argentina y Suiza.

Carlos Madariaga

Juan Lara será parte del VAR en uno de los duelos de cuartos de final del Mundial 2026: será su undécimo partido

Juan Lara será parte del VAR en uno de los duelos de cuartos de final del Mundial 2026: será su undécimo partido / Agencia Getty

El arbitraje chileno ha tenido su espacio para representar a nuestro país en el Mundial 2026.

Por un lado, Cristián Garay fue el árbitro principal del choque entre Canadá y Qatar, siendo el primer juez nacional en dirigir en una Copa del Mundo tras 12 años, cuando Enrique Osses hizo lo propio en Brasil 2014.

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Sin embargo, quien ha tenido mayor participación es Juan Lara, permanentemente citado para ser parte del VAR.

El árbitro de 37 años fue parte del chequeo de video en el partido inaugural en que México vencó a Japón, además de otros siete encuentros de la fase de grupos y dieciseisavos de final.

En octavos de final, Juan Lara fue parte de las decisiones que marcaron los triunfos de Francia ante Paraguay y de México ante Inglaterra.

Con todas estas designaciones, el juez acumula ganancias cercanas a los 60 mil dólares y que seguirá ampliando, pues sumará su undécimo partido en el Mundial 2026.

Esto pues volverá a ser parte del VAR, esta vez para el decisivo choque de cuartos de final entre Argentina y Suiza este sábado.

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