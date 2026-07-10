Rodrigo Piñeiro encuentra nuevo club tras su frustrado regreso a Unión Española: anuncio oficial

Rodrigo Piñeiro estuvo cerca de volver a Unión Española de cara a la segunda rueda de la Primera B 2026. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el delantero uruguayo terminó optando por un nuevo desafío lejos de Santa Laura.

En las últimas horas, el atacante de 27 años fue presentado como nuevo refuerzo de América Mineiro, elenco que milita en la Serie B del fútbol brasileño. La institución oficializó su llegada a través de redes sociales.

“El delantero uruguayo es la nueva incorporación al equipo de Coelho y ha firmado un contrato hasta el 30 de noviembre de 2027. ¡Vamos, Piñeiro!“, escribió el elenco de Belo Horizonte.

Con esto, Piñeiro descartó cualquier opción de regresar a Unión Española. El charrúa visitó los colores hispanos entre 2022 y 2023, antes de partir a Vélez Sarsfield. Su último club en Chile fue Everton, aunque no pudo repetir su rendimiento.

El conjunto de Independia, en tanto, deberá acelerar la búsqueda de nuevos refuerzos para potenciar su plantel, considerando que el técnico Ronald Fuentes esperaba contar con el veloz extremo para afrontar la segunda parte de la temporada en la Primera B.

Actualmente, Unión Española marcha en el octavo lugar de la tabla con 22 puntos, a siete unidades de Cobreloa, líder de la competición, y se mantiene en zona de clasificación a la Liguilla de Ascenso gracias a la diferencia de goles.