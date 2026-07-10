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VIDEO. “Parece que las casualidades no existen”: Mikel Merino y su rol decisivo en la clasificación de España a semifinale del Mundial 2026

El volante hispano anotó por segundo duelo seguido en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

“Parece que las casualidades no existen”: Mikel Merino y su rol decisivo en la clasificación de España a semifinale del Mundial 2026

“Parece que las casualidades no existen”: Mikel Merino y su rol decisivo en la clasificación de España a semifinale del Mundial 2026 / NurPhoto

Aunque muchos en España esperaban por un Mundial más lucido de Lamine Yamal, lo cierto es que el elenco hispano ha contado con otras figuras para meterse en semifinales.

Una de ellas es Mikel Merino, que sin ser titular, ha sido héroe en el elenco de Luis de La Fuente, donde no solo anotó en octavos de final el gol del triunfo ante Portugal, sino que repitió la dosis hoy viernes contra Bélgica.

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“No me lo creo todavía. Al hacerlo una vez, pensé que no iba a tocar hasta no sé cuanto, y va y pasa otra vez. Parece que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. Estoy encantado de la vida”, destacó el volante del Arsenal tras el compromiso.

“Ojalá siga, dudo que pase. Ojalá que sí, pero veremos lo que sucede. Estamos a dos partidos para un campeonato del Mundo, es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir”, dijo Mikel Merino, apuntando a la relevancia de haber vuelto a la semifinal de una Copa del Mundo tras 16 años.

“Es algo social, une a todo un país, al mundo entero. El darle alegría a tanta gente es un orgullo”, apuntó, ya anticipando la semifinal con Francia.

Será un partido de tu a tu, no se podía esperar otra cosa en semifinales. Vamos con mucha hambre y con muchas ganas”, cerró Mikel Merino.

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