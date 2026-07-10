ENUSC 2025: hogares víctimas de delitos violentos bajan a 7,9%, pero 8 de cada 10 personas aún creen que la delincuencia sigue elevada en Chile
El sondeo del INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito registró una baja respecto de 2024, aunque la percepción de inseguridad se mantiene sobre el 80%.
Resultados del ENUSC 2025
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La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2025, que mostró una disminución en la victimización por delitos violentos y en la percepción del aumento de la delincuencia respecto del año anterior.
Según el estudio, el 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos durante los últimos doce meses, 0,6 puntos porcentuales menos que en 2024.
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El delito más frecuente fue el robo con violencia o intimidación (3,2%) y el 41,3% de los hogares afectados realizó una denuncia formal. En tanto, el 37,7% de los hogares sufrió algún delito, cifra que se mantuvo estable, mientras que la victimización de personas cayó a 26,7%, 1,3 puntos menos que el año anterior.
¿Aumentó la delincuencia en Chile?
En cuanto a la percepción de inseguridad, el 82,9% de las personas cree que la delincuencia aumentó en el país, aunque este indicador disminuyó 4,8 puntos porcentuales respecto de 2024.
Además, el 70,5% considera que el delito aumentó en su comuna y el 47,2% percibe un alza en su barrio, ambos porcentajes también inferiores a los registrados el año pasado.
La ENUSC, que este año completó su vigésimo segunda edición, entrega estimaciones anuales con representatividad regional y, cada dos años, también a nivel comunal, permitiendo comparar los resultados de 2025 con los obtenidos en 2023.
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