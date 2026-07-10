“Hasta qué punto la gente va a tratarme a mí de prostituta“: conocida actriz expone duros tratos en su contra en televisión

Durante la jornada del pasado jueves, Antonella Ríos dio a conocer en la más reciente emisión de Plan Perfecto que interpondrá una demanda contra el periodista de espectáculos Sergio Rojas, hecho que encendió la polémica en el mundo del espectáculo.

El presentador de Hay que decirlo respondió de manera agresiva ese mismo día, señalando: “Esta hue... me tiene las pelotas bien hinchadas, porque yo he sido bien decente con ella. Se lo voy a decir así y yo lo único que les voy a decir es que mañana no la quiero ver llorando”.

Un día después de lo ocurrido, la actriz entregó nuevos detalles sobre la querella presentada contra Sergio Rojas y se refirió a las declaraciones de su excompañero de trabajo.

“Ayer insinuó algo de un familiar de mis hijos. Y no entendí muy bien pa’ dónde apuntaba esa bala, porque es como una bala de plata; en el fondo forma parte de algo que tiene que ver conmigo y con mi familia”, comenzó.

“Sergio, si tú tienes un problema, resolvámoslo juntos. Fui una trabajadora que quizás no dio el ancho, puede ser. Fui una persona que, de alguna manera, puede ser considerada traicionera, puede ser también. Yo me defendí porque tú fuiste el primero que traicionó el código”, agregó.

La actriz y panelista de Plan Perfecto también le solicitó públicamente a Sergio Rojas que, si vuelve a referirse a ella, evite involucrar a su familia, ya que el conflicto es únicamente entre ambos.

“La cantidad de cosas que se dicen sin chequear...”

Al continuar con su descargo, Antonella Ríos se refirió al grupo de seguidores de Que te lo digo, quienes han replicado las declaraciones de Sergio Rojas y la han atacado en redes sociales.

“Son un grupo muy potente, pero más allá de eso, la cantidad de cosas que se dicen sin chequear... Se crea un perfil mío inventando cosas que no son así”, comentó.

Además, Ríos acusó a Rojas de insinuar que ella ejerce la prostitución.

“Hasta qué punto la gente va a empezar a tratarme a mí de prostituta. En el fondo es algo que se insinuó ayer durante sus declaraciones. Yo puedo hacer lo que quiera, pero queda instalada una imagen y un discurso de odio”, cerró.