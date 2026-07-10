Sube a 4.118 la cifra de muertos por doble terremotos en Venezuela: nuevo sismo provoca evacuaciones en Caracas

La cifra de muertos por los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4.118 personas, según el último balance entregado este viernes por el gobierno interino, que reportó 229 nuevas víctimas.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon principalmente al estado de La Guaira, cercano a Caracas, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas quedaron sin hogar. Las autoridades contabilizan 17.907 damnificados y más de 800 construcciones afectadas, de las cuales 190 sufrieron destrucción total.

En la zona más afectada, los sobrevivientes permanecen en estadios, plazas y otros espacios públicos, mientras voluntarios entregan ayuda médica y alimentos para enfrentar la emergencia.

Se han registrado 1.171 réplicas

La situación sigue generando temor por la actividad sísmica. Este viernes, un movimiento de magnitud 3,9 provocó evacuaciones en edificios altos de Caracas, especialmente en sectores como El Rosal, Chacao y Plaza Venezuela.

“Se sintió fuerte (...), desalojaron a todos”, relató Liliana Peñaloza, una de las trabajadoras que evacuó un edificio en la capital. Según el balance oficial, desde el terremoto inicial se han registrado 1.171 réplicas.

Además, Naciones Unidas estima que hasta 50.000 personas podrían estar desaparecidas, aunque el gobierno venezolano no ha confirmado esa cifra.