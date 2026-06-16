Corte Suprema abre 56 cuadernos de remoción contra jueces por viajes al extranjero con licencia médica

La Corte Suprema anunció la apertura de 56 cuadernos de remoción dirigidos exclusivamente a jueces y juezas de todo el país, en el marco de una masiva investigación por el uso irregular de licencias médicas. De acuerdo a las declaraciones de Gloria Ana Chevesich, la medida busca sancionar a miembros del Poder Judicial que registraron viajes al extranjero mientras se encontraban con reposo médico, un hecho que ha encendido las alertas sobre la probidad en aquel poder del Estado.

El origen de esta indagatoria se remonta al año pasado, tras un informe de Contraloría, se ordenó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial cruzar los datos del personal con los registros de salidas del país. Tras fijar un plazo de análisis de cinco años, los listados depurados fueron remitidos a las 17 Cortes de Apelaciones del país para que instruyeran investigaciones disciplinarias uniformes. Según detalló la autoridad, los casos involucran a miembros de la judicatura “que estando en el extranjero con feriado o permiso se enfermaron o que al llegar al país se contrató que se habían contagiado con COVID-19”.

Entre la disciplina interna y la destitución

Chevesich fue enfática en diferenciar las sanciones netamente administrativas de la apertura de un cuaderno de remoción. Mientras el ejercicio disciplinario busca castigar infracciones internas, con penas que llegan hasta los cuatro meses de suspensión con el goce de medio sueldo, la remoción es una facultad constitucional que evalúa la idoneidad del magistrado para seguir en el cargo.

La vocera explicó que el objetivo de esta drástica medida es “resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el poder judicial”. En este sentido, recalcó que la Corte Suprema tiene la obligación de proteger su legitimidad ante “malas conductas que afecta su imagen, deteriora su estatura moral, degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura”. Por la gravedad que reviste el artículo 80 de la Constitución, aclaró que para iniciar este proceso ni siquiera es “necesaria la existencia de una investigación disciplinaria previa”.

El desglose de los 56 casos y próximos pasos

El proceso de revisión de las causas se dividió en varias jornadas. El lunes 8 de junio, el pleno conoció 15 recursos de apelación, confirmando las sanciones y abriendo 14 cuadernos de remoción, desestimando solo uno de ellos. Al día siguiente, se revisaron 25 investigaciones con absoluciones previas, en las cuales no se abrieron cuadernos. Finalmente, en la sesión más reciente se analizaron 64 procesos que no habían sido apelados, decretando la apertura de otros 42 cuadernos, rechazando 13 y registrando un empate técnico (ocho votos contra ocho) en nueve casos.

En total, suman 56 los jueces del escalafón primario que enfrentarán un posible proceso de destitución. Chevesich declinó revelar las identidades de los involucrados, incluso ante consultas por nombres específicos de connotación pública, argumentando que es un “asunto de orden reservado” hasta que los magistrados sean formalmente notificados por correo electrónico.

Una vez notificados y abierto el cuaderno, los jueces y sus respectivas Cortes de Apelaciones tendrán un plazo de 5 días hábiles para emitir un informe en su defensa. Tras este paso, las causas podrán ser puestas en tabla para escuchar los alegatos correspondientes. Por último, la autoridad anticipó que la próxima semana se revisarán aproximadamente 45 causas adicionales correspondientes a funcionarios de otros escalafones que también impugnaron sus decisiones.